The Macks • Polychrome SUPERSONIC Paris

THE MACKS (22h00)

(Alt rock – Portland, US)

Les Macks ont peut-être trouvé leur Bonanza, mais il n’y a pas de pot d’or au bout de cet arc-en-ciel. Tout est question de travail, baby ! Les locomotives à vapeur accélèrent plus vite que ce groupe, chaque action entraînant une réaction égale et opposée. Depuis 10 ans, les Macks ont rassemblé leurs disciples un par un, et ils leur livrent aujourd’hui un album fait pour eux. Concentré, dispersé, électrique et tendre, « Bonanza » est une collection de morceaux rock hétéroclites qui n’auraient pu être créés que par cette troupe d’artistes désespérés, dévoués et obstinément sincères. Ceux qui l’écouteront pour la première fois découvriront des textes honnêtes, une production audacieuse et un univers qui les invite à partager cette bonne fortune – mais ne vous attendez pas à gagner de l’argent.

https://themacks.bandcamp.com/music

https://www.youtube.com/watch?v=ISO_PUXNwI0

POLYCHROME (20h00)

(Rock progressif – Paris, FR)

Polychrome, né de la fusion créative des frères Simon et Maxime Senizergues, façonne une musique à la croisée du rock progressif, du jazz et du minimalisme. Avec leur premier album Equilibrium, ils signent une œuvre où psychédélisme et lyrisme s’entrelacent. La presse salue « une réalisation instrumentale impeccable » (Prog Critique) et « une œuvre puissante aux essences de la grande musique progressive » (Highlands Magazine). Pour Progressive Rock Central (USA), Polychrome « ravive l’esprit des années 70 tout en produisant un prog unique et contemporain ».

https://tr.ee/Fi1hKCFtV2

http://youtube.com/@polychrome_music

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Mercredi 28 Janvier 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… The Lemon Twigs, Foxygen & Temples !

Le mercredi 28 janvier 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-28T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-29T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-28T19:00:00+02:00_2026-01-28T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/3ZtUk8vIR https://fb.me/e/3ZtUk8vIR