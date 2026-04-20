THE MAD DOG OF EUROPE de Rubika Shah – RENCONTRE Cinéma du TNB Rennes Lundi 20 avril, 19h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du TNB

Le Cinéma du TNB propose une rencontre autour du film The Mad Dog of Europe de Rubika Shah, avec 2 membres du Cercle Condorcet, un groupe de réflexion issue de la Ligue de l’Enseignement.

THE MAD DOG OF EUROPE de Rubika Shah

1h23, France / Allemagne, 2026

En 1932, Herman J. Mankiewicz, qui deviendra célèbre 10 ans plus tard pour son scénario de Citizen Kane, écrit The Mad Dog of Europe : un script visionnaire dénonçant la menace hitlérienne. Entre pressions diplomatiques et intérêts économiques, les studios hollywoodiens préfèrent se taire et enterrer le projet. L’histoire de ce film jamais produit semble résonner avec les fractures de plus en plus menaçantes de notre époque.

Séance suivie d’un débat avec Layla Assouline et Yann Degrauwe du Cercle Condorcet de Rennes.

Les Cercles Condorcet constituent, au sein de la Ligue de l’enseignement, des groupes de travail, de réflexion et d’action réunissant des citoyens très divers de par leurs origines, leurs compétences et leurs expériences professionnelles. Leur démarche, fondée sur l’échange et la reconnaissance mutuelle, relève de l’éducation populaire. Le Cercle Condorcet de Rennes est une association créée en 1989 qui se réunit en ateliers regroupant des volontaires désireux d’approfondir collectivement une question durant quelques mois. Il convoque aussi régulièrement des réunions plénières pour partager avec des invités des travaux de recherche ou des expériences de terrain. Les analyses et propositions qu’il produit peuvent faire l’objet de publications et/ou de manifestations publiques (conférences, colloques, rencontres…). Les travaux du Cercle de Rennes engagés depuis l’automne 2018 s’articulent autour de 3 questions principales :

– Quel modèle social ?

– Comment penser un monde post-national ?

– Politique migratoire / Politique d’hospitalité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-20T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-20T21:00:00.000+02:00

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https://indiv.themisweb.fr/0146/fListeManifs.aspx?idstructure=0146&genreid=14

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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