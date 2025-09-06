The Magic Beam Sisters and Robert Le Nautile La Forêt-Fouesnant

The Magic Beam Sisters and Robert Le Nautile La Forêt-Fouesnant samedi 4 avril 2026.

The Magic Beam Sisters and Robert

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère

C’est la rencontre de trois femmes, à la fois chanteuses et comédiennes, accompagnées de leur guitariste, un brun, beau gosse… Robert!

Une passion commune Le SWING

Il ne s’agit pas seulement d’un tour de chant à 3 voix, The Magic Beam Sisters & Robert c’est à la fois un concert mêlant chant et comédie ! A tour de rôle, ces quatre personnages au caractère bien trempé, interagissent avec lepublic, pour raconter leur joie, leur rêve, leur peine parfois et surtout leur espoir de connaitre un jour le grand Amour. Ce concert se veut à la fois drôle, léger, touchant,décalé et très féminin ! .

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 51 43 15

