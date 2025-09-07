The Magic Beam Sisters and Robert Théâtre de la rue de belleville Nantes

The Magic Beam Sisters and Robert Théâtre de la rue de belleville Nantes mardi 3 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-03 20:30 – 22:00

Gratuit : non payant tarif plein : 22€tarif réduit : 17€tarif carte blanche : 12€ Tout public

Trois chanteuses et comédiennes, spécialisées dans la «Close harmony» reprennent des standards des années 40/50 (Andrews Sisters, Boswell Sisters, the Chordettes…) accompagnées de leur guitariste, beau gosse… Robert ! À travers leur passion commune, le Swing, elles racontent leurs joies, leurs rêves, leurs peines parfois et surtout leur espoir de connaître un jour le grand Amour.Un concert théâtralisé mêlant chant et comédie, décalé, touchant, et très féminin.Avec Sophie Morin, Nelly Pichot-Badeaud, Mélanie Launay et Antoine Richard

Théâtre de la rue de belleville Nantes 44100