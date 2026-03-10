The magic circus Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

The magic circus

Lundi 13 avril 2026 à partir de 11h.

1ère représentation à 11h, puis 14h30 et 16h30. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 5.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 11:00:00

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Un clown, une valise et de la magie au Divadlo Théâtre à partie de 4 ans !Familles

Un magicien qui se prend pour un clown qui rêve de devenir … magicien ! Un spectacle drôle, poétique qui plaira aux enfants comme aux grands enfants.

Un spectacle proposé par Elvis l’illusionniste. .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

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English :

A clown, a suitcase and magic at Divadlo Théâtre for ages 4 and up!

L’événement The magic circus Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille