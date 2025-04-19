ULTRA VOMIT – ZENITH DE CAEN Caen
ULTRA VOMIT – ZENITH DE CAEN Caen samedi 21 mars 2026.
ULTRA VOMIT Début : 2026-03-21 à 20:00. Tarif : – euros.
RAGE TOUR est fier de vous annoncer ULTRA VOMIT et les Zéniths de la Puissance (du Pouvoir)ULTRA VOMIT, c’est la parfaite alliance entre la puissance du metal et le pouvoir de l’humour, Suite à la sortie du dernier album Le Pouvoir de la Puissance en septembre 2024, la tournée bat son plein et est sold out ! Réservez vite votre billet et découvrez le pouvoir de la puissance Metal en live ! Réservation PMR : billetterie@ragetour.com
Vous pouvez obtenir votre billet ici
ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14