THE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTER – L’ACCLAMEUR Niort

THE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTER Début : 2026-03-21 à 20:00. Tarif : – euros.

FRANCE BILLET PRÉSENTE : THE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTERLe spectacle initialement prévu le 6 novembre 2025 à 16h est reporté au 21 mars 2026 à 20h00.Les billets restent valables pour la nouvelle date. Veuillez vous rapprocher de votre point de vente initial pour toute demande de remboursement.THE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTER :«La Musique Magique d’Harry Potter» avec notre invité vedette des films !Découvrez la meilleure musique des films d’Harry Potter, nominée aux Oscars, lors d’une soirée de concert unique avec notre invité vedette, The Magical Film Orchestra & Choir et des illusions magiques !Profitez de la musique de film de John Williams, cinq fois lauréat de l’Oscar, ainsi que de la musique de Patrick Doyle, Nicholas Hooper et Alexandre Desplat, lauréat d’un l’Oscar.Assiste à une soirée de concert magique d’Harry Potter ! .

L’ACCLAMEUR 50 Rue Charles Darwin 79000 Niort 79