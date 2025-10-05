THE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTER – PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR Montelimar

THE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTER Début : 2026-02-07 à 16:00. Tarif : – euros.

Lancelot Productions présente :THE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTERExpérience cinématographique et musicale unique en son genre : La musique magique de Harry Potter.Cette musique de film primée arrive maintenant en Europe sous forme de concerts uniques.Les spectateurs vivront les moments musicaux les plus significatifs de Harry Potter. Le programme comprend les bandes originales composées par John Williams, cinq fois oscarisé, Patrick Doyle, Nicolas Hooper et Alexandre Desplat, lauréat d’un Oscar.Une expérience unique !Cette soirée sera un voyage musical dans cet univers ou amitié, aventure, amour et cohésion se croisent dans le monde dangereux des magiciens. Les visiteurs peuvent s’attendre à être plongés dans un monde d’enchantement ainsi qu’à une dimension sonore unique qui leur laissera la chair de poule. Les effets visuels et magiques feront battre le cœur de tous les fans de Harry Potter un peu plus vite.

PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR AVENUE DU 14 JUILLET 1789 26200 Montelimar 26