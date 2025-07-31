The Magical Music of HARRY POTTER Rodez

The Magical Music of HARRY POTTER Rodez jeudi 12 février 2026.

The Magical Music of HARRY POTTER

Rodez Aveyron

Tarif : 39 – 39 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

THE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTER, à l’Amphithéâtre, jeu. 12 février 2026 16h00.

’ avec un invité vedette des films !

Expérience cinématographique et musicale unique en son genre La musique magique de Harry Potter.

Cette musique de film primée arrive maintenant en Europe sous forme de concerts uniques, avec les moments musicaux les plus significatifs de Harry Potter.

Le programme comprend les bandes originales composées par John Williams, cinq fois oscarisé, Patrick Doyle, Nicolas Hooper et Alexandre Desplat, lauréat d’un Oscar. Une expérience unique !

Ce concert sera un voyage musical dans cet univers où amitié, aventure, amour et cohésion se croisent dans le monde dangereux des magiciens.

Les spectateurs peuvent s’attendre à être plongés dans un monde d’enchantement ainsi qu’à une dimension sonore unique qui leur laissera la chair de poule.

Les effets visuels et magiques feront battre le cœur de tous les fans de Harry Potter un peu plus vite. .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

THE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTER, at the Amphitheatre, Thu. feb. 12, 2026 4:00 pm.

German :

THE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTER, im Amphitheater, Do. 12. Februar 2026 16.00 Uhr.

Italiano :

LA MAGICA MUSICA DI HARRY POTTER, presso l’Anfiteatro, Gio. 12 febbraio 2026 ore 16:00.

Espanol :

LA MÚSICA MÁGICA DE HARRY POTTER, en el Anfiteatro, jue. 12 febrero 2026 16:00.

L’événement The Magical Music of HARRY POTTER Rodez a été mis à jour le 2025-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)