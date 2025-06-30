The Magical Music of Harry Potter – SALLE JEAN COCTEAU Clermont Ferrand

The Magical Music of Harry Potter Début : 2026-03-18 à 16:00. Tarif : – euros.

FRANCE BILLET PRÉSENTE : THE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTERTHE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTERConcert présenté par Star EntertainmentLa Musique Magique d’Harry Potter» avec notre invité vedette des films !Découvrez la meilleure musique des films d’Harry Potter, nominée aux Oscars, lors d’une soirée de concert unique avec notre invité vedette, The Magical Film Orchestra & Choir et des illusions magiques !Profitez de la musique de film de John Williams, cinq fois lauréat de l’Oscar, ainsi que de la musique de Patrick Doyle, Nicholas Hooper et Alexandre Desplat, lauréat d’un l’Oscar. Assiste à une soirée de concert magique d’Harry Potter !

SALLE JEAN COCTEAU RUE ABBÉ DE L’ÉPÉE 63000 Clermont Ferrand 63