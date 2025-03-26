THE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTER – SUMMUM Grenoble

THE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTER – SUMMUM Grenoble mardi 3 mars 2026.

THE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTER Début : 2026-03-03 à 20:00. Tarif : – euros.

Le spectacle initialement prévu le 12/02/2025 est reporté au 03/03/2026.Les billets restent valables pour la nouvelle date.Remboursements jusqu’au 30/06/25.The Magical Music of Harry Potter live in concertDécouvrez la magie de la musique d’Harry Potter !Plongez dans l’univers des films Harry Potter lors d’une soirée de concert exceptionnelle avec une star invitée, The Magical Film Orchestra & Choir du cinéma, ainsi que des illusions magiques !Appréciez les compositions du quintuple lauréat des Oscars, John Williams, ainsi que la musique de Patrick Doyle, Nicholas Hooper et du lauréat de l’Oscar Alexandre Desplat.Vivez une soirée de concert magique dédiée à l’univers d’Harry Potter !Ce spectacle n’est pas un ciné-concert. Les images des films ne seront pas diffusées. Spectacle présenté en anglais sans sur-titrage.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SUMMUM RUE HENRI BARBUSSE 38100 Grenoble 38