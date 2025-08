THE MAGICIANS Zack et Stan Sarlat-la-Canéda

THE MAGICIANS Zack et Stan Sarlat-la-Canéda dimanche 21 décembre 2025.

THE MAGICIANS Zack et Stan

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

The Magicians n’est pas seulement un spectacle, c’est une expérience inoubliable à partager en famille pour des souvenirs qui resteront gravés dans votre esprit.

Après avoir fait sensation dans les plus grandes émissions en France, participé à America’s Got Talent aux Etats-Unis et conquis des milliers de spectateurs lors de leur dernière tournée, ils sont de retour pour de nouvelles aventures !

Dans l’ombre, ils façonnent depuis des années de la magie pour les plus grands tels que David Copperfield, David Blaine, Criss Angel, Eric Antoine et bien d’autres.

Plongez dans une expérience immersive où le rire se mêle à l’émerveillement.

De la magie, du mentalisme et une bonne dose d’humour.

Une scène épurée et minimaliste dans la tradition anglaise, où chaque détail compte et l’ambiance feutrée invite à l’intimité et à la réflexion. .

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49

L’événement THE MAGICIANS Zack et Stan Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir