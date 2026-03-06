THE MARCH OF THE ALLIES Sainte Honorine-des-Pertes Asnières-en-Bessin

THE MARCH OF THE ALLIES

Sainte Honorine-des-Pertes Le Bourg Asnières-en-Bessin Calvados

Début : 2026-06-05 08:00:00

fin : 2026-06-05 13:00:00

2026-06-05

Marche commémorative de la jonction des troupes US débarquées sur OMAHA Beach et les troupes GB sur GOLD Beach qui a eu lieu le 8 Juin 1944.

Cette marche d’environ 8 kilomètres, emprunte des sentiers et lieux historiques du débarquement du 6 Juin 1944 sur la commune d’Aure/Mer et de Colleville/Mer.

Marches uniquement réservées à toutes personnes revêtant un uniforme US ou GB correspondant aux unités débarquées sur ces 2 plages respectives, OMAHA Beach et GOLD Beach. Exception faite aux personnes habillées en tenue civile des années 40. .

Sainte Honorine-des-Pertes Le Bourg Asnières-en-Bessin 14710 Calvados Normandie +33 6 86 21 32 04 president.tm44@gmail.com

English : THE MARCH OF THE ALLIES

March to commemorate the junction between the US troops who landed on OMAHA Beach and the British troops who landed on GOLD Beach on 8 June 1944.

