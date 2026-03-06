THE MARCH OF THE ALLIES Sainte Honorine-des-Pertes Asnières-en-Bessin
THE MARCH OF THE ALLIES Sainte Honorine-des-Pertes Asnières-en-Bessin vendredi 5 juin 2026.
THE MARCH OF THE ALLIES
Sainte Honorine-des-Pertes Le Bourg Asnières-en-Bessin Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 08:00:00
fin : 2026-06-05 13:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Marche commémorative de la jonction des troupes US débarquées sur OMAHA Beach et les troupes GB sur GOLD Beach qui a eu lieu le 8 Juin 1944.
Marche commémorative de la jonction des troupes US débarquées sur OMAHA Beach et les troupes GB sur GOLD Beach qui a eu lieu le 8 Juin 1944.
Cette marche d’environ 8 kilomètres, emprunte des sentiers et lieux historiques du débarquement du 6 Juin 1944 sur la commune d’Aure/Mer et de Colleville/Mer.
Marches uniquement réservées à toutes personnes revêtant un uniforme US ou GB correspondant aux unités débarquées sur ces 2 plages respectives, OMAHA Beach et GOLD Beach. Exception faite aux personnes habillées en tenue civile des années 40. .
Sainte Honorine-des-Pertes Le Bourg Asnières-en-Bessin 14710 Calvados Normandie +33 6 86 21 32 04 president.tm44@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : THE MARCH OF THE ALLIES
March to commemorate the junction between the US troops who landed on OMAHA Beach and the British troops who landed on GOLD Beach on 8 June 1944.
L’événement THE MARCH OF THE ALLIES Asnières-en-Bessin a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Isigny-Omaha