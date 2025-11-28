The Massalia hot rascals Jazz manouche Latté Marseille 2e Arrondissement

The Massalia hot rascals Jazz manouche

Vendredi 28 novembre 2025 à partir de 21h. Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-11-28 21:00:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Ce groupe mêle avec passion jazz manouche, musiques New Orleans et musiques tziganes avec une formule rafraîchissante !

The Massalia hot rascals c’est le mélange de quatre musiciens polyvalents connus de la scène Marseillaise qui se sont réunis pour mêler avec passion jazz manouche, musiques new orleans et musiques tziganes avec une formule rafraîchissante comportant deux guitares manouches, une basse et une batterie, ils vous feront voyager tout en partageant leur bonne humeur contagieuse et leurs notes chaleureuses, soyez nombreuses et nombreux à venir partager cette soirée mémorable avec nous, d’ici là prenez soin de vous !







Inscrivez-vous sur l’événement fb https://www.facebook.com/events/1344085640528998





Timo Jolivet (basse)

Max Briard (batterie)

Manu Lepine (guitare)

Samy Zouari (guitare)







Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de bons petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée. .

Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 33 19 20 latteclubevent@gmail.com

English :

This group passionately blends gypsy jazz, New Orleans and Gypsy music in a refreshing formula!

German :

Diese Band vermischt leidenschaftlich Gypsy-Jazz, New-Orleans-Musik und Zigeunermusik zu einer erfrischenden Formel!

Italiano :

Questo gruppo mescola con passione gypsy jazz, New Orleans e musica gitana in una formula rinfrescante!

Espanol :

Este grupo mezcla con pasión el gypsy jazz, la música de Nueva Orleans y la música gitana en una fórmula refrescante

L’événement The Massalia hot rascals Jazz manouche Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille