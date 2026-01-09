The Massalia hot rascals Jazz manouche Latté Marseille 2e Arrondissement

The Massalia hot rascals Jazz manouche

Vendredi 20 février 2026 à partir de 21h. Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-02-20 21:00:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

The Massalia hot rascals c’est le mélange de quatre musiciens polyvalents connus de la scène Marseillaise qui se sont réunis pour mêler avec passion jazz manouche, musiques new orleans et musiques tziganes avec une formule rafraîchissante comportant deux guitares manouches, une basse et une batterie, ils vous feront voyager tout en partageant leur bonne humeur contagieuse et leurs notes chaleureuses, soyez nombreuses et nombreux à venir partager cette soirée mémorable avec nous, d’ici là prenez soin de vous !



Timo Jolivet (basse)

Manu Lepine (guitare)

Samy Zouari (guitare)

Max Briard (batterie)





Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de bons petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour le concert seul, la réservation n’est pas nécessaire. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (www.lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20). .

Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 33 19 20 latteclubevent@gmail.com

English :

The Massalia hot rascals are a blend of four versatile musicians from the Marseilles scene who have come together to passionately mix gypsy jazz, New Orleans and Gypsy music in a refreshing formula!

