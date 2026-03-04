The mastermind, Cinéma Le Caméo, Avesnes-sur-Helpe

The mastermind Mercredi 18 mars, 20h00 Cinéma Le Caméo Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T20:00:00+01:00 – 2026-03-18T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T20:00:00+01:00 – 2026-03-18T23:00:00+01:00

Cinéma Le Caméo 51 Rue des Prés, 59440 Avesnes-sur-Helpe Avesnes-sur-Helpe 59440 Nord Hauts-de-France https://www.lecameo.fr/

conférence de Lucie Garçon