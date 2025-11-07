THE MELTDOWN – CENTRE CULTUREL L’ATHENA Ergue Gaberic

THE MELTDOWN Début : 2025-11-07 à 20:30. Tarif : – euros.

The Meltdown est un groupe de musique originaire de Melbourne, en Australie, qui propose une soul du sud aux accents de Stax, Motown et dans la tradition des auteurs-compositeurs de Nashville. Portée par la voix captivante et pleine d’âme de Simon Burke, leur musique mêle grooves hypnotiques, cuivres élégants et mélodies sincères, touchant aussi bien le cœur que les pieds.Avec 3 albums salués pour la qualité exceptionnelle de leur son, The Meltdown continue de diffuser sa chaleureuse et envoûtante soul aux quatre coins du monde. En 1ère partie : Poppy Time :Quintet rencontré au lycée, mais tous venant d’univers différents, Poppy Time cherche depuis trois ans de nouvelles sonorités mélangeant Funk, Rock, Pop, Techno, Jazz, ou encore Traditionnel. Engagé envers l’originalité et la créativité, Poppy Time veut vous emporter dans une aventure sonore exaltante avec une énergie telle que vous danserez sans même vous en rendre compte.

CENTRE CULTUREL L’ATHENA CROAS SPERN 29500 Ergue Gaberic 29