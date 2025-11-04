The Meltdown New Morning Paris

The Meltdown New Morning Paris mardi 4 novembre 2025.

Portée par la voix captivante et pleine d’âme de Simon Burke, leur musique mêle grooves hypnotiques, cuivres élégants et mélodies sincères, touchant aussi bien le cœur que les pieds.

À l’occasion de la tournée ‘Better Days – 10th Anniversary Tour’, The Meltdown célèbre une décennie de soul généreuse et vibrante, avec cette chaleur unique qui les relie instantanément à leur public.

Caramba Culture Live présente : The Meltdown

The Meltdown propose une soul du sud aux accents de Stax, Motown et de la tradition des auteurs-compositeurs de Nashville.

Le mardi 04 novembre 2025

de 20h30 à 23h00

payant Tarifs CATEGORIE UNIQUE : 27.00 EUR Public adultes.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://www.newmorning.com/20251104-6282-the-meltdown.html https://www.facebook.com/themeltdowntown/ https://www.facebook.com/themeltdowntown/