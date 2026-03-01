The Memory Box Rue Honorius Valentin Valaurie
The Memory Box Rue Honorius Valentin Valaurie dimanche 29 mars 2026.
The Memory Box
Rue Honorius Valentin La Salle Valaurie Drôme
Tarif : – – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 16:00:00
fin : 2026-03-29 17:20:00
Date(s) :
2026-03-29
Créé en 2019, le quartet The Memory Box est né de l’envie de chanter à trois voix féminines à la The Andrew Sisters .
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Rue Honorius Valentin La Salle Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 01 29 contact@maison-de-le-tour.fr
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English :
Created in 2019, The Memory Box quartet was born of the desire to sing with three female voices, à la The Andrew Sisters .
L’événement The Memory Box Valaurie a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes