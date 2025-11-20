The Merry Bellies en concert MJC Morlaix

The Merry Bellies en concert

MJC 7 Place du Dossen Morlaix Finistère

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 22:15:00

2026-03-27

The MERRY BELLIES propose des chansons New Orleans ainsi que de grands standards inoubliables et connus, du jazz Old School des années 1900 au Swing des années 30.

Concert Swing/Jazz

Le One Man Band (chant et scat, batterie aux pieds, banjo ou guitare) de Yann-Gireg LE BARS est complété par la complicité de la clarinette ou des saxophones enjoués de Franck FAGON, dans le style des grands interprètes qui ont marqué les débuts du jazz.

Un duo à écouter et/ou à danser ! Préparez vos souliers pour le blues, charleston, lindy hop et autre balboa à la façon New Orleans ! .

MJC 7 Place du Dossen Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 09 94

