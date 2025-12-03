The Messthetics and James Brandon Lewis + 1ère partie Pannonica Nantes
The Messthetics and James Brandon Lewis + 1ère partie Pannonica Nantes mercredi 28 janvier 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-01-28 20:30 – 23:30
Gratuit : non
Rencontre inattendue entre le trio punk rock de Washington The Messthetics (avec les anciens bassiste et batteur des mythiques Fugazi) et le nouvel astre noir du ténor free, James Brandon Lewis. Une jazz-punk-jam qui laisse prévoir quelques turbulences.
Pannonica Nantes 44000
