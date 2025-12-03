The Messthetics and James Brandon Lewis + 1ère partie Pannonica Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-28 20:30 – 23:30

Gratuit : non

Rencontre inattendue entre le trio punk rock de Washington The Messthetics (avec les anciens bassiste et batteur des mythiques Fugazi) et le nouvel astre noir du ténor free, James Brandon Lewis. Une jazz-punk-jam qui laisse prévoir quelques turbulences.

Pannonica Nantes 44000

http://stereolux.org/messthetics-and-james-brandon-lewis-1ere-partie-28012026-1930