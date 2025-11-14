The Messthetics and James Brandon Lewis – Saison Pannonica Pannonica Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-28 20:30 –

Gratuit : non 7 € à 18 € en prévente : Plein : 18 € / Réduit : 16 € / Petit Chat Fidèle : 14 € / Très Réduit : 7 €L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2 € Billetteries :En ligne sur pannonica.comÀ la billetterie du Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h) Tout public

Concerts debout. The Messthetics and James Brandon Lewis : En matière de rencontres entre figures emblématiques du punk et explorateurs de l’avant-garde jazz, celle entre Messthetics et James Brandon Lewis est tout à fait intuitive. Le batteur Brendan Canty et le bassiste Joe Lally, qui formaient la section rythmique de Fugazi, ont un appétit insatiable pour les grooves qui sortent du vocabulaire standard du hardcore, Et Lewis, bien qu’ancré dans la tradition jazz, est tout aussi disposé à s’éloigner de l’orthodoxie du genre. C’est l’époque de la pollinisation croisée. Les punks ne semblent pas vouloir prouver leur authenticité jazzistique, et les jazzmen ne semblent pas considérer le punk avec condescendance. En 2024, Lewis, Lally, Canty et le guitariste Anthony Pirog ont distillé « The Messthetics and James Brandon Lewis » sur le label emblématique du jazz Impulse!. Le soutien de ce label légendaire témoigne sans aucun doute de la complicité musicale contagieuse des quatre musiciens, qui s’épanouit véritablement sur scène en mêlant jazz, punk, funk, agressivité spontanée et incendiaire.> James Brandon Lewis : saxophone tenor / Anthony Pirog : guitare / Joe Lally : basse / Brendan Canty : batterie + 1ère partie. Ouverture des portes à 20h – Concert à 20h30

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 10 10 https://www.pannonica.com/