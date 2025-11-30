THE METEORS PALAVAS SURFERS – SECRET PLACE St Jean De Vedas

THE METEORS PALAVAS SURFERS Début : 2025-11-30 à 19:00. Tarif : – euros.

La TAF & BOOMERANG présentent THE METEORS PALAVAS SURFERS THE TAZMEN DJ’S MARK 666 – Dimanche 30 Novembre 2025 – Ouverture des portes, du bar et du foodtruck à 19h – Prévente 15€ (hors frais de loc) / Sur place 20€THE METEORS :? The Meteors est un groupe de psychobilly britannique originaire de Londres, en Angleterre formé en 1980. Il est souvent cité pour avoir donné le son caractéristique de ce genre de musique. Bien que les origines du psychobilly soient contestables, The Meteors se considère comme le premier et le seul groupe de psychobilly. Les fans du groupe sont connus pour utiliser le slogan « Only the Meteors are pure psychobilly » (souvent raccourci par OTMAPP) comme cri de ralliement.?? https://www.facebook.com/themeteorsofficial/?? https://www.youtube.com/@ivanrnr3979/videos——————————————–PALAVAS SURFERS :? Après un premier essai phonographique en 2008, et après avoir perdu des surfeurs sur des lames de fond. En 2013, ils rencontrent un jeune éphèbe qui les guide vers le son originel du rock’n’roll, sorti des garages américains de la fin des sixties.Un clavier tapoté par deux phalanges potelées, une voix suave qui décline des paroles dignes de l’Hymne à l’amour , tout cela orchestré par le maître de la triple Fuzz : Zombie Rockin Gil qui, depuis son évasion de la planète Virga, n’attendait plus que cela pour effrayer des Vierges effarouchées par sa sauvagerie.Après avoir surfé pendant des années, voilà le gang des Palavas Surfers prêt à faire Stomper tous les vauriens errant dans les bistros de deuxième zone.Phil Taymor sentant le filon, mise tout sur le quintet (SIMOM Gabatchos , Laurent Déconnexion , Eric Tambours , El Panda et Zombie Rockin Gil) pour se racheter une Cadillac Rose et prouver à leurs détracteurs que le Rock’n’Roll c’est Tout à Fond !!!?? https://www.facebook.com/groups/780632052350872/?? https://www.youtube.com/channel/UCJ5pzQNP49ZFhEIqH5WQ7qg——————————————–THE TAZMEN :? The Tazmen est un groupe de Pyschobilly formé au début des 90’s . Après plusieurs formations (avec Sam puis Hervé à la contrebasse), The Tazmen trouve sa version définitive au sein duquel on retrouve notamment Schnouf (ex The Mento Men) à la guitare et au chant, Rico (ex Bananes Metalik) à la contrebasse et Ricky (batteur des Lucky Devils).Après 25 ans, le groupe se reforme, jouant toujours un Psychobilly Old School sur-vitaminé et très mélodique aux rythmes appuyés avec une guitare en son clair et un couple contrebasse/batterie très en avant.Reprenant ses classiques de l’époque, The Tazmen y ajoutent de nouvelles compos originales, toujours aux mêmes influences (TheReverend Horton Heat, The Meteors, Frenzy,…), en gardant leur toujours leur style propre ! ?? ?? https://www.facebook.com/thetazmen?? https://youtu.be/SblIa6eHg-4?si=ZGomKXiP-P3y6ZfZ?? https://tazmen.bandcamp.com/album/taz-dont-surf-lp——————————————–DJ’S MARK 666 :? PSYCHOBILLY, ROCK’N’ROLL, RHYTHM’N’BLUES, GARAGE/PUNK, SURF !mostly vinyls when possible !!!?? https://www.facebook.com/p/DJ-Mark-666-100027943134970/——————————————–

SECRET PLACE 25 RUE ST EXUPERY 34430 St Jean De Vedas 34