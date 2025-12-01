The Michael Jackson Experience Troyes
The Michael Jackson Experience Troyes samedi 20 décembre 2025.
The Michael Jackson Experience
Le Cube Troyes Aube
Tarif : 49 – 49 – 49 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 20:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Après avoir parcouru l’Asie, l’Amérique et une partie de l’Europe, ne manquez pas les premières dates de la tournée Française du meilleur tribute au Monde du Roi de la Pop !
Redécouvrez tous les plus grands tubes de Michael Jackson interprétés par Sergio Cortés dans un show époustouflant de 2 heures, 100% LIVE, accompagné de 10 musiciens et danseurs sur scène.
Pour Sergio Cortés, qui a été sa doublure, cette tournée est un hommage au génie qu’était Michael ! .
Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82
