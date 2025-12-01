The Michael Jackson Experience Troyes

The Michael Jackson Experience Troyes samedi 20 décembre 2025.

The Michael Jackson Experience

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 49 – 49 – 49 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Après avoir parcouru l’Asie, l’Amérique et une partie de l’Europe, ne manquez pas les premières dates de la tournée Française du meilleur tribute au Monde du Roi de la Pop !



Redécouvrez tous les plus grands tubes de Michael Jackson interprétés par Sergio Cortés dans un show époustouflant de 2 heures, 100% LIVE, accompagné de 10 musiciens et danseurs sur scène.



Pour Sergio Cortés, qui a été sa doublure, cette tournée est un hommage au génie qu’était Michael ! .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82

L’événement The Michael Jackson Experience Troyes a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne