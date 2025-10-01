THE MIDNIGHT – INTERFERENCE Balma

THE MIDNIGHT Début : 2025-10-01 à 20:00. Tarif : – euros.

RIFF REGARTS & AEG PRESENTS FRANCE PRÉSENTENT : THE MIDNIGHTREGARTS RIFF PRÉSENTE : THE MIDNIGHT (Synthwave)Ambiance 80’s mêlant synthwave, rock et pop, The Midnight est un duo américain composé du chanteur et auteur-compositeur américain Tyler Lyle et du producteur et batteur danois Tim McEwan. Leur dernier album studio, “Heroes” (2022), conclut une trilogie débutée avec “Kids” (2018) et poursuivie avec “Monsters” (2020) qui explore les thèmes de la connexion humaine et triomphes amoureux.Leur style musical, inspiré de Bruce Springsteen, The Police ou encore AC/DC, alterne entre hymnes électrisants et ballades émouvantes. Avec “Heroes”, The Midnight atteint de nouveaux sommets, tant en studio que sur scène, et célèbre la communion entre les artistes et leur public.Sur scène, The Midnight transforme ses compositions en véritables expériences immersives, mêlant synthés envoûtants, solos de guitare explosifs et saxophone vibrant. Leur formation live, enrichie de Lelia Broussard à la basse, Royce Whittaker à la guitare et Justin Klunk au saxophone et aux synthés, apporte une dimension organique et puissante à leurs morceaux. Ce mélange entre sons électroniques et instruments live permet au groupe d’amplifier l’émotion et l’énergie de leur musique, créant une communion unique avec leur public.The Midgnight sera en tournée en France à l’automne 2025 : le 1er octobre au Rex à Toulouse, le 4 octobre au Transbordeur à Lyon et le 6 octobre au Casino de Paris.Première partie : Pale Blue EyesPale Blue Eyes : la pop moderniste entre Sheffield et TotnesLe trio Pale Blue Eyes, formé par Matt et Lucy Board et le bassiste Aubrey Simpson, fusionne DIY, synthés rétro et nostalgie pour créer une pop moderne captivante. Après deux albums salués par BBC Radio 6 Music, des tournées au Royaume-Uni et en Europe, ainsi que des premières parties pour Slowdive, GOAT, The Editors, le groupe prépare son troisième album pour 2025. Comme les précédents, il est finalisé par Dean Honer (The Human League, Róisín Murphy).Under the Radar : Un des groupes britanniques les plus excitants du moment. Marc Riley, BBC 6 Music : De la grande musique pop sophistiquée. PMR : billetterie@asso-regarts.com

INTERFERENCE 56 RTE DE LAVAUR 31130 Balma 31