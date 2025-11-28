THE MOBB IS CALLING : vol 1 / Carte Blanche à UnitS Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers

Né de la rencontre de sept figures majeures de la scène hip-hop : Oomoo, Reverse, Laura Nala, Missy, Lindsay, Sophie May et Mayvis, le collectif UnitS met en avant la place des femmes dans la scène hip-hop. Avec leur projet THE MOBB IS CALLING : vol. 1, elles livrent une soirée mêlant initiations, jam, shows et battles.

Organisé au Point Fort d’Aubervilliers, en partenariat avec La Place, cet événement s’inscrit dans le cadre du festival En Corps ! et du Playground des Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis.

Programme :

17h30 – 18h30 : INITIATION by UNITS

18h30 – 20h : JAM

20h – 20h30 : CROSSOVERS DE SHOWS

20h30 – 22H30 : BATTLE

> MC : LŸDIE LAPËSTE / DJ’S : MAADLAMALICE & KEIISHAH / JURY : UNITS

EN CORPS !

Créé en 2021 par La Place, l’événement En Corps ! met à l’honneur la danse et la création chorégraphique. À travers performances, spectacles, battles, workshops, expositions et conférences, le festival célèbre la richesse et la diversité des danses hip-hop.

Une soirée 100 % sororité et puissance hip-hop avec UnitS, collectif de danseuses emblématiques qui bouscule les codes et célèbre la créativité féminine.

Le vendredi 28 novembre 2025

de 17h30 à 22h30

gratuit Tout public.

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers

