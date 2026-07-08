The Mobb is calling vol2 · Battle & Show de danse : 10 ans de La Place La Place Paris

Informations pratiques

À l’occasion des 10 ans de La Place, le collectif UNITS est invité à prendre les commandes d’une nouvelle carte blanche, pensée comme un temps fort de rencontre, de partage et d’énergie collective.

Au programme : jams, freestyle, shows et battles, dans un format qui laisse autant de place à la performance qu’à l’échange. Que tu viennes pour danser, soutenir les participants ou simplement découvrir de nouveaux univers, The Mobb is Calling est avant tout un moment où les styles se croisent, où les générations se rencontrent et où chacun peut prendre sa place.

Plus qu’un événement, The Mobb is Calling est un espace d’expression et de transmission. Une occasion de mettre en lumière la communauté Hip-Hop, de célébrer ses acteurs.rices et de faire vivre une culture fondée sur le collectif, le respect et le plaisir de danser.

Que tu sois danseur confirmé, amateur ou simplement curieux, take the call.

À propos de Units

UNITS est un collectif composé de sept artistes, danseuses, performeuses et chorégraphes issues de la scène Hip-Hop underground. Réunies par une passion commune pour la danse et la culture Hip-Hop, elles comptent aujourd’hui parmi les figures incontournables de la scène française et internationale.

Né d’une volonté de rendre visibles les parcours des femmes dans un univers encore largement masculin, le collectif défend une approche engagée de la création, où la performance devient un espace de représentation, de transmission et de dialogue. À travers leurs projets, ses membres contribuent à faire évoluer les regards sur la place des femmes dans la culture Hip-Hop et à valoriser la pluralité des parcours qui la compose.

À travers des formats mêlant création, performance et événementiel, UNITS célèbre la richesse de la communauté Hip-Hop et porte un message simple : « Nous sommes là. »

Rendez-vous le dimanche 11 Octobre à La Place !

Après une première édition SOLD OUT qui a rassemblé danseurs et passionnés, The Mobb is Calling revient pour une deuxième édition.

Le dimanche 11 octobre 2026

de 16h00 à 21h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-11T19:00:00+02:00

fin : 2026-10-12T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-11T16:00:00+02:00_2026-10-11T21:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/events/the-mobb-is-calling-vol-2



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