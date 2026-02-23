THE MOONLOVERS Théâtre de MAYENNE Mayenne

THE MOONLOVERS

Théâtre de MAYENNE Place Juhel Mayenne Mayenne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 20:30:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Le Rotary Club de Mayenne organise un concert caritatif pour voyager autour du monde en musique !

The Moonlovers vous embarquent pour un concert caritatif pas comme les autres. A travers les titres de chansons du monde entier et la nationalité de leurs auteurs, le groupe vous fera voyager dans plus de 30 pays sur 5 continents.

Rock, pop, chanson, variété internationale… De Hotel California à le Port d’Amsterdam , chaque morceau devient une destination.

100% des bénéfices seront reversés à l’association Les Roses de May, qui agit pour lutter contre le cancer pour mieux vivre le cancer .

Tout public Tarif 15 €

Reservation et billetterie

– Par mail

– Le 28 février dans l’hyper U de Mayenne

– En ligne www.helloasso.com

– Sur place au Théâtre de Mayenne à partir de 20h le soir du concert .

Théâtre de MAYENNE Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire actions.rotarymayenne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Rotary Club of Mayenne is organizing a charity concert to take you on a musical journey around the world!

L’événement THE MOONLOVERS Mayenne a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne