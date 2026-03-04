The Morning Dew · Eurofonik #14, Portevent, Nantes

The Morning Dew · Eurofonik #14 Jeudi 19 mars, 20h30 Portevent Loire-Atlantique

5 – 15 €

Début : 2026-03-19T20:30:00+01:00 – 2026-03-19T23:30:00+01:00

Fin : 2026-03-19T20:30:00+01:00 – 2026-03-19T23:30:00+01:00

Dans le cadre du festival Eurofonik #14

The Morning Dew fait vibrer la musique irlandaise en mêlant énergie brute, virtuosité et création contemporaine.

Porté par le battement puissant du bodhrán de Karine Luçon, créatrice du spectacle Avalon Celtic Dances, le groupe déploie une rythmique vivante et dansante. Au fiddle, Sinead McKenna, héritière d’une brillante famille de musiciens d’Irlande du Nord, transmet toute I’âme et I’élégance de la tradition irlandaise. Aux uilleann pipes, François Luçon, fondateur du projet et créateur de l’album The Morning Dew, insuffle un souffle profond et envoûtant, signature sonore du groupe. La guitare de Jean Damei, au jeu moderne et à I’accordage personnel DADADE, apporte une couleur résolument actuelle, nourrie par son expérience au sein des groupes Fourth Moon et The Unprepared.

Sur scène, The Morning Dew offre une musique intense et généreuse, où la tradition irlandaise se réinvente avec audace et passion.

Le concert sera suivi d’une session irlandaise ouverte à toutes et tous.

Concert de musique irlandaise

