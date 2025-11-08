THE MORNING DEW IRISH MUSIC AND DANCES – CHAPITEAU Port En Bessin-Huppain

THE MORNING DEW IRISH MUSIC AND DANCES Début : 2025-11-08 à 17:00. Tarif : – euros.

The Morning Dew vous invite à un voyage envoûtant au cœur de l’Irlande, où la musique traditionnelle et la danse contemporaine s’unissent dans une harmonie parfaite. Ce spectacle unique, porté par un trio de musiciens virtuoses et six danseurs/danseuses exceptionnels, vous plonge dans une atmosphère pleine de passion, de rythme et de poésie.Les instruments traditionnels irlandais, tels que le uillean pipes, la guitare et le bodhrán, tissent des mélodies envoûtantes, accompagnées de rythmes puissants et dynamiques. Le trio de musiciens, à la fois complices et maîtres de leur art, insuffle une énergie contagieuse à chaque note, vous invitant à vivre une expérience sensorielle inoubliable.Les six danseurs et danseuses, vêtus de costumes aux accents irlandais, exécutent des chorégraphies spectaculaires, alliant technique, fluidité et énergie. À travers des pas de danse traditionnels comme le céilí ou le stepdance, mais aussi des improvisations modernes, ils racontent des histoires d’amour, de légendes et de nature, dans une symphonie visuelle et sonore.The Morning Dew est un hommage vibrant à l’âme irlandaise, une célébration de la musique, de la danse et de la culture qui saura émouvoir et transporter le public.Une soirée à ne pas manquer, où chaque geste, chaque accord et chaque mouvement de danse résonne comme une invitation à s’évader dans l’univers magique de l’Irlande.

CHAPITEAU PLACE GEORGES SEURAT 14520 Port En Bessin-Huppain 14