The Music of Hans Zimmer and Others avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

The Music of Hans Zimmer and Others

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : 39 – 39 – 79 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 20:00:00

fin : 2025-12-09 22:00:00

Date(s) :

2025-12-09

Redécouvrez les plus belles bandes son réalisées par Hans Zimmer et jouées par un incroyable orchestre.

Passez une soirée hors du temps.

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 91 90 10 db@star-entertainment.fr

English :

Rediscover the most beautiful soundtracks created by Hans Zimmer and played by an incredible orchestra.

Spend a timeless evening.

German :

Entdecken Sie die schönsten Soundtracks von Hans Zimmer neu, die von einem unglaublichen Orchester gespielt werden.

Verbringen Sie einen Abend außerhalb der Zeit.

Italiano :

Riscoprite le più belle colonne sonore create da Hans Zimmer e suonate da un’incredibile orchestra.

Trascorrete una serata senza tempo.

Espanol :

Redescubra las bandas sonoras más bellas creadas por Hans Zimmer e interpretadas por una orquesta increíble.

Pasa una velada atemporal.

