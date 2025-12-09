The Music of Hans Zimmer and Others avenue du 14 juillet 1789 Montélimar
The Music of Hans Zimmer and Others avenue du 14 juillet 1789 Montélimar mardi 9 décembre 2025.
The Music of Hans Zimmer and Others
avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme
Tarif : 39 – 39 – 79 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-09 20:00:00
fin : 2025-12-09 22:00:00
Date(s) :
2025-12-09
Redécouvrez les plus belles bandes son réalisées par Hans Zimmer et jouées par un incroyable orchestre.
Passez une soirée hors du temps.
.
avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 91 90 10 db@star-entertainment.fr
English :
Rediscover the most beautiful soundtracks created by Hans Zimmer and played by an incredible orchestra.
Spend a timeless evening.
German :
Entdecken Sie die schönsten Soundtracks von Hans Zimmer neu, die von einem unglaublichen Orchester gespielt werden.
Verbringen Sie einen Abend außerhalb der Zeit.
Italiano :
Riscoprite le più belle colonne sonore create da Hans Zimmer e suonate da un’incredibile orchestra.
Trascorrete una serata senza tempo.
Espanol :
Redescubra las bandas sonoras más bellas creadas por Hans Zimmer e interpretadas por una orquesta increíble.
Pasa una velada atemporal.
L’événement The Music of Hans Zimmer and Others Montélimar a été mis à jour le 2025-10-27 par Montélimar Tourisme Agglomération