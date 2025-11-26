The Music of Hans Zimmer and Others Troyes

The Music of Hans Zimmer and Others

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 39 – 39 – 69 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 20:00:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Les meilleures musiques de film de Dune, James Bond, Les Pirates des Caraïbes, Le Roi Lion, Gladiator, The Dark Knight, Inception, Interstellar et bien d’autres productions de premier plan dans un concert à couper le souffle avec le Hollywood Film Orchestra, un chœur, des solistes vedettes et des séquences de film sélectionnées ainsi que des éclairages et des projections laser. Plongez dans le cosmos musical de Hans Zimmer ! .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82

