The Music of Hans Zimmer & Johan Williams Déols

The Music of Hans Zimmer & Johan Williams

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre

Tarif : 59 – 59 – 89 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2026-03-06 20:30:00

Le Grand Symphonique The 65 Musicians World Ochestra présente The Music of Hans Zimmer & Johan Williams The Original London Production.

Cette soirée s’annonce tout simplement inoubliable !

Après son triomphe en Europe et au Royal Albert Hall de Londres, l’orchestre Le Grand Symphonique The 65 Musicians World Orchestra vous replonge au vous replonge au coeur des fresques musicales épiques qui ont marqué l’histoire du cinéma. De E.T. l’Extraterrestre à La Liste de Schindler, en passant par Les Dents de la Mer, Gladiator, Indiana Jones, Inception, Pirates of the Caribbean, Star Wars, Superman, et bien d’autres, préparez-vous à un voyage inoubliable. Des violons délicats et romantiques de John Williams aux percussions puissantes de Hans Zimmer, chaque note de cet immense et brillant orchestre vous transportera.

Sous la direction pleine de charme et d'humour so British des Maestros londoniens, Anthony Inglis et Robert Emery, 2 des chefs d'orchestre les plus appréciés.

