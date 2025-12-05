The Music of Hans Zimmer & Others A Celebration of Film music Gare du Midi Biarritz

The Music of Hans Zimmer & Others A Celebration of Film music

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

The Music of Hans Zimmer présenté par un pirate de Pirates des Caraïbes !

Le Roi Lion , Dune , Pirates des Caraïbes , Gladiator , The Dark Knight , Man of Steel , Spiderman , Inception , Interstellar , Dunkerque et plus encore … !

Hans Zimmer est reconnu mondialement comme l’un des talents musicaux les plus innovants d’Hollywood. Aucun autre compositeur n’a autant influencé le monde du cinéma au cours des deux dernières décennies.

Venez vivre durant 2 heures, un concert riche en émotions, une rétrospective symphonique sur les plus beaux moments du cinéma, interprétés par The Hollywood Film Orchestra & Chœur et solistes vedettes.

Concert hommage à l’œuvre de Hans Zimmer, l’artiste ne sera pas présent et les images des films ne seront pas diffusées. Spectacle présenté en anglais sans sur-titrage. .

