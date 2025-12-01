The Music Of Hans Zimmer & Others A Celebration Of Film Music Bourges

Découvrez « The Music of Hans Zimmer and others A Celebration of Film Music » !

Les meilleurs musiques de film de Dune, James Bond, Les Pirates des Caraïbes, Le Roi Lion, Gladiator, The Dark Knight, Inception, Interstellar et bien d’autres productions de premier plan dans un concert à couper le souffle avec le Hollywood Film Orchestra, un chœur, des solistes vedettes et des séquences de film sélectionnées ainsi que des éclairages et des projections laser. Plongez dans le cosmos musical de Hans Zimmer ! 59 .

7 Boulevard Lamarck

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 60 lesrivesdauron@coulisses.fr

English :

Discover « The Music of Hans Zimmer and others A Celebration of Film Music »!

German :

Entdecken Sie « The Music of Hans Zimmer and others A Celebration of Film Music « !

Italiano :

Scoprite « La musica di Hans Zimmer e altri Una celebrazione della musica da film »!

Espanol :

¡Descubra « La música de Hans Zimmer y otros Una celebración de la música de cine »!

