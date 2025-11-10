The Music of Hans Zimmer & Others – L’AVANT SEINE – TH DE COLOMBES Colombes

STAR ENTERTAINEMENT présente THE MUSIC OF HANS ZIMMER & OTHERS présenté par un pirate de « Pirates des Caraïbes » ! La musique de Hans Zimmer et d’autres – Une célébration de la musique de film « Le Roi Lion » , « Dune », « Pirates des Caraïbes », « Gladiator », « The Dark Knight », « Man of Steel », « Spiderman », « Inception », « Interstellar », « Dunkerque » et plus encore … ! Hans Zimmer est reconnu mondialement comme l’un des talents musicaux les plus innovants d’Hollywood. Aucun autre compositeur n’a autant influencé le monde du cinéma au cours des deux dernières décennies. Ses compositions bouleversantes pour des films tel que : « Le Roi Lion » , « Dune », « Top Gun », « Pirates des Caraïbes », « Gladiator », « The Dark Knight », « Man of Steel », « Spiderman », « Inception » et « Interstellar » lui valurent plusieurs nominations aux Oscars, Globes et Emmys. Venez vivre durant 2 heures, un concert riche en émotions, une rétrospective symphonique sur les plus beaux moments du cinéma, interprétés par The Hollywood Film Orchestra & Chœur et solistes vedettes.

L’AVANT SEINE – TH DE COLOMBES 88, RUE SAINT DENIS 92700 Colombes 92