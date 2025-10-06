TNT AC/DC TRIBUTE BAND – HALLE DE MER Mer

TNT AC/DC TRIBUTE BAND Début : 2025-11-22 à 19:00. Tarif : – euros.

ASSOCIATION ROCKUN PRÉSENTE : Tribute TNT-AC/DC1ère partie à 19 h – groupe Pop-Rock Blésois TTGAprès 3 ans de tournée dans les plus grandes salles de France, TNT AC/DC revient en 2025 avec un tout nouveau show basé sur l’incontournable « live at Donington » de 1991.Qui ne connaît pas les standards « highway to hell », « black in black » ou encore « let there be rock » ou qui n’a essayé de faire le fameux « duck walk » d’Angus Young dans son salon ?Revivez pendant presque 2 heures le plus célèbre concert du fameux quintet de rock !The best European Tour AC DC Tribute Band www.tntacdctribute.com

HALLE DE MER Place de la Halle 41500 Mer 41