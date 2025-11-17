HATIK – SCENEO – LONGUENESSE Longuenesse

HATIK – SCENEO – LONGUENESSE Longuenesse jeudi 29 janvier 2026.

FIMALAC ENTERTAINMENT PRÉSENTE : HATIKRetrouvez Hatik en concet pour un show unique accompagné de ses musiciens. L’occasion de découvrir l’univers de son nouvel album “ 1” avec ses titres phares (“Bazar”, “Choré” et “Ma jolie) ainsi que ses plus grands tubes ! NOUVEL ALBUM “ 1” – disponible le 22 novembreHatik dévoile son nouvel album tant attendu « 1 » : un opus pop, mixe entre mélodies envoûtantes et rythmes entraînants, inclus les titres phares Bazar ( 4M de streams), Choré (3M de streams) et le dernier single « Ma jolie ». Accompagné de la chanteuse Vitaa sur le futur tube « Bye », Hatik prouve une fois de plus sa capacité à créer des morceaux aussi puissants qu’émouvants. Hatik est actuellement en tournée dans toute la France pour présenter au public l’univers de « 1 ».

SCENEO – LONGUENESSE AVENUE LEON BLUM 62219 Longuenesse 62