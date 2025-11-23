THE MUSIC OF HANS ZIMMER & OTHERS – MAISON DU PEUPLE Belfort

Découvrez «The Music of Hans Zimmer & Others», présenté par un pirate de «Pirates des Caraïbes» !Les meilleures musiques de films de «Dune», «James Bond», «Pirates des Caraïbes», «Le Roi Lion», «Gladiator», «The Dark Knight», «Inception», «Interstellar» et bien d’autres productions de premier plan – dans un concert fascinant avec un orchestre de film, un chœur, des solistes vedettes, un invité spécial des films et des extraits de films sélectionnés.Plongez dans l’univers musical de Hans Zimmer et réservez vos billets dès maintenant !

MAISON DU PEUPLE Place de la Resistance 90000 Belfort 90