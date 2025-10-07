The music of Hans Zimmer & others Montbéliard

The music of Hans Zimmer & others

L'Axone Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Découvrez The Music of Hans Zimmer and others A Celebration of Film Music (La musique de Hans Zimmer et autres Une célébration de la musique de film) ! Les meilleures musiques de film de Dune, James Bond, Les Pirates des Caraïbes, Le Roi Lion, Gladiator, The Dark Knight, Inception, Interstellar et bien d’autres productions de premier plan dans un concert à couper le souffle avec le Hollywood Film Orchestra, un choeur, des solistes vedettes et des séquences de film sélectionnées ainsi que des éclairages et des projections laser.

Plongez dans le cosmos musical de Hans Zimmer! .

L’Axone Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 93 89 86

