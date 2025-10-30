THE MUSIC OF HANS ZIMMER & OTHERS SALLE HORIZON PYRÉNÉES Muret

THE MUSIC OF HANS ZIMMER & OTHERS

SALLE HORIZON PYRÉNÉES Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 20:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Une célébration de musique de films.

STAR ENTERTAINEMENT présente

THE MUSIC OF HANS ZIMMER & OTHER

présenté par un pirate de Pirates des Caraïbes !

La musique de Hans Zimmer et d’autres Une célébration de la musique de film

Le Roi Lion , Dune , Pirates des Caraïbes , Gladiator , The Dark Knight , Man of Steel , Spiderman , Inception , Interstellar , Dunkerque et plus encore … !

Hans Zimmer est reconnu mondialement comme l’un des talents musicaux les plus innovants d’Hollywood. Aucun autre compositeur n’a autant influencé le monde du cinéma au cours des deux dernières décennies. Ses compositions bouleversantes pour des films tel que Le Roi Lion , Dune , Top Gun , Pirates des Caraïbes , Gladiator , The Dark Knight , Man of Steel , Spiderman , Inception et Interstellar lui valurent plusieurs nominations aux Oscars, Globes et Emmys.

Venez vivre durant 2 heures, un concert riche en émotions, une rétrospective symphonique sur les plus beaux moments du cinéma, interprétés par The Hollywood Film Orchestra & Chœur et solistes vedettes. .

SALLE HORIZON PYRÉNÉES Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13

English :

A celebration of film music.

German :

Eine Feier der Filmmusik.

Italiano :

Una celebrazione della musica da film.

Espanol :

Una celebración de la música de cine.

L’événement THE MUSIC OF HANS ZIMMER & OTHERS Muret a été mis à jour le 2025-10-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE