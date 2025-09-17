THE MUSIC OF HANS ZIMMER & OTHERS ZENITH DE PAU Pau

THE MUSIC OF HANS ZIMMER & OTHERS ZENITH DE PAU Pau mardi 7 avril 2026.

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 49 – 49 – 69 EUR

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

2026-04-07

Découvrez The Music of Hans Zimmer and others A Celebration of Film Music (La musique de Hans Zimmer et autres Une célébration de la musique de film) ! Les meilleures musiques de film de Dune, James Bond, Les Pirates des Caraïbes, Le Roi Lion, Gladiator, The Dark Knight, Inception, Interstellar et bien d’autres productions de premier plan dans un concert à couper le souffle avec le Hollywood Film Orchestra, un choeur, des solistes vedettes et des séquences de film sélectionnées ainsi que des éclairages et des projections laser.

Plongez dans le cosmos musical de Hans Zimmer! .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

