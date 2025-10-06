THE MUSIC OF HANS ZIMMER & OTHERS – ZENITH DE PAU Pau

THE MUSIC OF HANS ZIMMER & OTHERS Début : 2026-04-07 à 20:00. Tarif : – euros.

LANCELOT PRODUCTIONS PRESENTE : THE MUSIC OF HANS ZIMMER & OTHERSDécouvrez The Music of Hans Zimmer and others – A Celebration of Film Music (La musique de Hans Zimmer et autres – Une célébration de la musique de film) ! Les meilleures musiques de film de Dune, James Bond, Les Pirates des Caraïbes, Le Roi Lion, Gladiator, The Dark Knight, Inception, Interstellar et bien d’autres productions de premier plan – dans un concert à couper le souffle avec le Hollywood Film Orchestra, un choeur, des solistes vedettes et des séquences de film sélectionnées – ainsi que des éclairages et des projections laser.Plongez dans le cosmos musical de Hans Zimmer!

ZENITH DE PAU RUE SUZANNE BACARISSE 64000 Pau 64