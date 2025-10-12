The music of Star Wars and the Galaxy Symphony L’Embarcadère Boulogne-sur-Mer

The music of Star Wars and the Galaxy Symphony L’Embarcadère

Quai Chanzy Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Le Grand Symphonique The 65 Musicians World Orchestra présente

“THE MUSIC OF STAR WARS AND THE GALAXY SYMPHONY The Original London Production”

Préparez-vous à l’impossible ! The Music of Star Wars est plus qu’un concert c’est un véritable spectacle multimédia où musique et effets spéciaux règnent en maître !

Les 65 musiciens déchainés du Grand Symphonique , un chef d’orchestre survolté, des Stormtroopers plus vrais que nature, Dark Vador en chair et en os, des images saisissantes, des jeux de lumière spectaculaires dignes de la Galaxie elle-même…

Et pour vous propulser encore plus loin dans les étoiles, retrouvez les grands thèmes des films de science-fiction Batman, Blade Runner, Star Trek, Planet of the Apes, et bien d’autres encore… Imparable !

“The Music of Star Wars and the Galaxy Symphony The Original London Production”…

Votre prochain spectacle ! .

Quai Chanzy Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

