The Music Tour Live Flavignac

The Music Tour Live Flavignac samedi 2 août 2025.

The Music Tour Live

Lieu-dit L’Étang Flavignac Haute-Vienne

Tarif : 27 – 27 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-02

Préparez-vous pour la soirée électro de l’été avec The Music Tour Live, du 2 au 3 août au lieu-dit « L’Étang », à Flavignac ! Au programme 24h de mix non-stop avec 12 DJs venus de toute la France, un show de cracheurs de feu, des jeux pour enfants, une piscine pour se détendre, un BBQ géant, et même un espace camping (sans eau ni électricité). L’événement sera également diffusé en live. Une ambiance festive garantie pour petits et grands ! .

Lieu-dit L’Étang Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 87 87 02

