The Necks – Saison Pannonica Salle Pannonica Nantes

7 € à 18 €

Début : 2025-10-19T19:30:00+01:00 – 2025-10-19T21:00:00+01:00

Fin : 2025-10-20T20:30:00+01:00 – 2025-10-20T22:00:00+01:00

Monument des musiques audacieuses depuis plus de trois décennies, loué par de prestigieux homologues comme Brian Eno ou Swans, The Necks allient sur scène improvisation et dialogues entre instruments pour créer une forme d’exploration qui invite le public à l’abandon total.

Est-ce la situation lointaine et l’histoire violente de son pays qui garantit à la scène musicale australienne son intensité et sa ferveur créative ? Le groupe culte The Necks en est un exemple parlant tant leur discographie n’a eu de cesse depuis 1989 de tracer sa propre route sonore. Il serait bien dommage de le catégoriser comme une simple formation jazz car ses morceaux puisent également dans la puissance du rock, le pouvoir d’évocation de l’ambient, l’hypnotisme du kraut rock, tout en ne perdant jamais de vue un certain amour des mélodies. Expérience musicale sans réelle équivalent, le trio australien peut se reposer sur la relation quasiment magique et télépathique qui unit ses membres lors de lives inoubliables.

> Chris Abrahams : piano / Tony Buck : batterie / Lloyd Swanton : basse

Concerts :

dimanche 19 octobre 2025 à 19h30 – ouverture des portes à 19h

lundi 20 octobre 2025 à 20h30 (Complet) – ouverture des portes à 20h

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

The Necks © Camille Walsh