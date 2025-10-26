The Neon People – de Jean-Baptiste Thoret Cinématographe (Le) Nantes

The Neon People – de Jean-Baptiste Thoret Cinématographe (Le) Nantes dimanche 26 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-26 16:30 –

Gratuit : non 6 € / 4 € / 3 € Plein tarif 6 €tarif réduit 4 € (carte Cézam, Tourisme et Loisirs, CCP, COS, université permanente, Moneko)tarif réduit 3 € (Enfants, étudiant·es, demandeurs d’emploi, CartS, bénéficiaires RSA, TU-Nantes, bénéficiaires AAH gratuité accomp., Carte Blanche) Tout public

« The Neon People » – documentaire de Jean-Baptiste Thoret (France, 2024) 2h04 – VOSTFSous le célèbre Strip de Las Vegas, des milliers de sans-abris vivent dans un immense réseau de tunnels obscurs et insalubres. « The Neon People » s’intéresse à une poignée d’entre eux et décrit leurs conditions de vie. Mais aussi leurs espoirs. Séance suivie d’un entretien avec Jean-Baptiste Thoret, réalisateur

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com