THE NEW HIGHWAYMEN Maraussan

THE NEW HIGHWAYMEN Maraussan vendredi 25 juillet 2025.

THE NEW HIGHWAYMEN

ROUTE DE TABARKA Maraussan Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

Reprises rock, pop, chanson, des années 60 à nos jours. Sing along classics from the 60s and beyond.

Reprises rock, pop, chanson, des années 60 à nos jours. Sing along classics from the 60s and beyond.

Ouverture 19h. 10 euros. + Restauration sur place/Food truck & vins du domaine.

Sur réservation.

Renseignements, réservation par courriel info@domaineperdiguier.fr

Par tél. +33(0)6 09 58 62 33. English spoken. .

ROUTE DE TABARKA Maraussan 34370 Hérault Occitanie +33 6 09 58 62 33 info@domaineperdiguier.fr

English :

Rock, pop and chanson covers from the 60s to today. Sing along classics from the 60s and beyond.

German :

Rock-, Pop- und Chanson-Coverversionen von den 60ern bis heute. Sing mit bei Klassikern aus den 60ern und darüber hinaus.

Italiano :

Cover rock, pop e chanson dagli anni ’60 a oggi. Canta i classici degli anni ’60 e oltre.

Espanol :

Versiones de rock, pop y chanson desde los años 60 hasta hoy. Canta los clásicos de los 60 y más allá.

L’événement THE NEW HIGHWAYMEN Maraussan a été mis à jour le 2025-07-19 par 34 OT LA DOMITIENNE