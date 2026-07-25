THE NEW HIGHWAYMEN Maraussan
jeudi 13 août 2026 · Maraussan
Informations pratiques
Maraussan
THE NEW HIGHWAYMEN
DOMAINE DE PERDIGUIER Maraussan Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Concert
Concert, reprises rock, pop, chanson, des années 60 à nos jours.
Sing along classics from the 60s and beyond.
Ouverture 19h. 10 euros. + Restauration sur place/Food truck & vins du domaine. Sur réservation.
RÉSERVATION
Par courriel info@domaineperdiguier.fr (confirmation sous 72 h.) Par téléphone +33(0)6 09 58 62 33 (du mardi au samedi 9h-18h).
English spoken. .
DOMAINE DE PERDIGUIER Maraussan 34370 Hérault Occitanie +33 6 09 58 62 33 info@domaineperdiguier.fr
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English :
L’événement THE NEW HIGHWAYMEN Maraussan a été mis à jour le 2026-07-25 par 34 OT LA DOMITIENNE