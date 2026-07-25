UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Maraussan

THE NEW HIGHWAYMEN Maraussan

jeudi 13 août 2026 · Maraussan

THE NEW HIGHWAYMEN Maraussan

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Adresse
DOMAINE DE PERDIGUIER
Ville
34370 Maraussan
Département
Hérault
Tarif
10 10 10

Maraussan

THE NEW HIGHWAYMEN

DOMAINE DE PERDIGUIER Maraussan Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Concert
Concert, reprises rock, pop, chanson, des années 60 à nos jours.

Sing along classics from the 60s and beyond.

Ouverture 19h. 10 euros. + Restauration sur place/Food truck & vins du domaine. Sur réservation.

RÉSERVATION

Par courriel info@domaineperdiguier.fr (confirmation sous 72 h.) Par téléphone +33(0)6 09 58 62 33 (du mardi au samedi 9h-18h).

English spoken.   .

DOMAINE DE PERDIGUIER Maraussan 34370 Hérault Occitanie +33 6 09 58 62 33  info@domaineperdiguier.fr

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English :

L’événement THE NEW HIGHWAYMEN Maraussan a été mis à jour le 2026-07-25 par 34 OT LA DOMITIENNE