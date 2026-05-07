Hayange

The Night Show Glamour & Dance Night

Place de la résistance et de la déportation Hayange Moselle

Tarif : – – EUR

38

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le Comité Glossy Body organise une soirée placée sous le signe du glamour et de la danse avec The Night Show .

Le public pourra profiter d’un spectacle haut en couleur porté par la troupe du Cabaret JEMSA, dans une ambiance festive et élégante. La soirée sera accompagnée d’un dîner avec menu adapté à tous pour partager un moment convivial et spectaculaire.

Réservation conseillée.Tout public

38 .

Place de la résistance et de la déportation Hayange 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 82 49 49

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English :

The Glossy Body Committee organizes an evening of glamour and dance with The Night Show .

The public will enjoy a colorful show by the Cabaret JEMSA troupe, in a festive and elegant atmosphere. The evening will be accompanied by a dinner with a menu suitable for all, to share a convivial and spectacular moment.

Reservations recommended.

L’événement The Night Show Glamour & Dance Night Hayange a été mis à jour le 2026-05-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME